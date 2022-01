Kriminalität in Mettmann : Talstraße: Exhibitionist entblößt sich vor zwei Frauen

Mettmann Exhibitionisten stimuliert es. sich anderen Menschen in schamverletzender Weise zu zeigen. Bei modernen Frauen müssen solche allerdings damit rechnen, dass die Personenbeschreibung für die Polizei sehr präzise ist.

Ein 57 Jahre alter Mettmanner zeigt, was er für sein bestes Stück hält, in aller Öffentlichkeit. Dieser mutmaßliche Exhibitionist ist von der Polizei am Sonntagabend festgenommen worden. Zuvor soll sich der Mann an einer Bushaltestelle an der Talstraße zunächst gegen 16.40 Uhr einer 20-jährigen Frau und drei Stunden später an derselben Stelle einer 17-Jährigen in „schamverletzender Weise“ präsentiert haben.