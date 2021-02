Überfälle in Velbert und Mettmann : Doppelter Bankraub endet in Handschellen

Mettmann Bei seinem ersten Versuch erbeutete ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Mann in einer Mettmanner Bankfiliale 5000 Euro. Als er es knapp 90 Minuten später in Velbert erneut versucht, erlebt er ein Fiasko.

Innerhalb von nur anderthalb Stunden hat ein 38 Jahre alter Mann aus Heiligenhaus zwei Bankfilialen überfallen. In Mettmann erbeutete er 5000 Euro; in Velbert blieb es bei dem Versuch. Der Mann wurde laut Polizeibericht vom Sicherheitspersonal überwältigt.

11.20 Uhr in einer Bankfiliale an der Breite Straße in Mettmann. Durch den Mund-Nase-Schutz und die Kapuze gegen die Kälte sind viele Bankkunden maskiert. Dieser Mann aber deutete an, dass er unter der Jacke eine Waffe trägt – und diese auch benutzen wird. Eine von ihm bedrohte Bankangestellte übergab Geldscheine aus der Kasse, die der mutmaßliche Bankräuber in eine Tüte steckte und verschwand. In Mettmann konnte er noch entkommen.