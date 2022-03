Naheweg in Hochdahl : Krieg im Wohnzimmertheater

Beate Sarrazin mit Requisiten in ihrem heimischen „Theater Anderswo“. Foto: Beate Sarrazin

Erkrath Beate Sarrazin spielt ein Stück über Freundschaft, Poesie und die chilenische Militärdiktatur der 1970er-Jahre – mit erschreckend aktuellem Bezug.

Manchmal scheint sich die Welt rasant zu verändern. Nicht im positiven Sinne durch technologischen Fortschritt, sondern negativ: Als ziemlich genau vor zwei Jahren die Corona-Pandemie über die Welt hineinbrach, wer hätte damals gedacht, dass ein Krieg mitten in Europa ausbrechen könnte? Die Realität ist erbarmungslos grausam und ein schmerzhaftes Spiegelbild der Geschichte, findet auch Schauspielerin Beate Sarrazin. Aus aktuellem Anlass hat sie ihr Stück „Der Fahrradträumer“ erneut aus der Schublade herausgezogen.

Im September 2020 feierte sie mit dem Werk über Freundschaft, Liebe und Verlust in ihrem privaten Wohnzimmertheater am Naheweg in Hochdahl Premiere. „Ich habe es nur ein einziges Mal gespielt“, erzählt Beate Sarrazin. Durch Zufall fiel ihr diese packende Geschichte in die Hände, die sie gleich in ein Theaterstück umwandelte. Die Geschichte basiert auf den Roman „Mit brennender Geduld“ von 1984 des chilenischen Schriftstellers Antonio Skármeta.

Info Aufführung am 26. März um 20 Uhr „Der Fahrradträumer“ wird am Samstag, 26. März, um 20 Uhr im Theater Anderswo, Naheweg 25, gespielt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Anmeldungen unter Telefon 0178 78 677 82. Weitere Infos unter www.beatesarrazin.de

Darin erzählt der Sohn kroatischer Auswanderer von der Freundschaft zwischen dem Postboten Mario und dem berühmten chilenischen Dichter Pablo Neruda zu einer Zeit, in der die Regierung von Präsident Salvador Allende durch einen Militärputsch gestürzt und Augusto Pinochet eine Militärdiktatur installiert, in der systematisch Menschen verschwinden. „Es ist eine berührende Geschichte zwischen Mario und Neruda im Schatten einer bedrohlichen Militärdiktatur. Der aktuelle Bezug liegt dabei auf der Hand.“ Auch in modernen Diktaturen wie in China oder Russland verschwinden Menschen, die sich kritisch über das Regime äußern. „Es ist dramatisch, wie sich die Geschichte wiederholt. Die Technik schreitet zwar weiter voran, aber moralisch verfallen wir immer wieder in dieselben Muster“, bedauert Sarrazin.

Für das Theaterstück, das als Solo-Programm konzipiert ist, schlüpft Sarrazin in die verschiedenen Rollen, spielt den Erzähler, den Postboten Mario, den Dichter Neruda, aber auch Marios Freundin Beatriz. „Es ist ein Stück mit vielen Dialogen und sparsamen Requisiten, um der Fantasie ihren Raum zu lassen.“ Seit zwei Jahren hat sie es nicht mehr gespielt. Überhaupt seien die Auftrittsmöglichkeiten in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie nur spärlich gewesen.