Sichtbarkeit ist Sicherheit in Mettmann Grundschulkinder dank Blinklichter besser zu sehen

„In diesem Jahr werden rund 5100 Kinder im Kreis Mettmann eingeschult“, weiß Katharina Krause aus dem Kreispresseteam. Stellvertretend für die Erstklässler der Städte Mettmann, Erkrath, Wülfrath und Heiligenhaus haben jetzt die Schüler der Waschbär-Klasse an der Katholischen Grundschule Neanderstraße die LED-Blinklichter erhalten. „Dem Kreis Mettmann liegt die Sicherheit unserer Kinder sehr am Herzen. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die kleinsten Verkehrsteilnehmer auf ihrem Schulweg rechtzeitig von Autofahrern gesehen werden“, betont Ordnungsdezernent Nils Hanheide. „Die Blinklichter sind einfach an den Jacken zu befestigen und erhöhen damit die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler“, sagt Uwe Zimmermann, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht. Die Kreissparkasse Düsseldorf, bei der Übergabe vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Christoph Wintgen, beteiligte sich mit 3500 Euro an dem Projekt. So können alle Erstklässler der Städte Mettmann, Erkrath, Wülfrath und Heiligenhaus berücksichtigt werden. „Wir wollen damit einen weiteren, wichtigen Schritt gehen, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen. Denn trägt ein Fußgänger reflektierende oder leuchtende Materialien, erhöht sich die Sichtbarkeit um ein Vielfaches!“, sagte die Projektleiterin der Kreisverkehrswacht, Tanja Smigoc. Zusätzlich konnte die Kreisverkehrswacht wieder die Dekra Düsseldorf als Partner gewinnen. Sie unterstützt die Aktion kreisweit mit mehr als 5000 Kinderkappen. Dank der auffälligen Farbgebung und des rundum reflektierenden Leuchtstreifens sind die Kappen ein zusätzlicher Beitrag für die Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit.