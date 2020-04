Mettmann, Erkrath, Heiligenhaus : Kreissparkasse lädt Kinder zu Malwettbewerb ein

Die Kreissparkasse Düsseldorf bietet einen Malwettbewerb für Kinder ab zwölf Jahren an. Foto: Kreissparkasse Düsseldorf

Mettmann (arue) Zu einem Malwettbewerb rund um Ostern lädt die Kreissparkasse Düsseldorf ein. Kinder aus Mettmann, Erkrath, Wülfrath und Heiligenhaus bis zwölf Jahre können bis zum 14. April ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Lieblingsmotiv – Osternest, Ei oder Osterhase – zeichnen und per E-Mail an die Kreissparkasse senden.

„Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Samra Reichard von der Kreissparkasse, die bereits mit ihren Kollegen den Weltspartags-Malwettbewerb der Kreissparkasse Düsseldorf organisiert. „Kinder sind momentan durch den fehlenden Schulunterricht und die Einschränkungen in der Bewegung echt gefordert. Wir hoffen, mit dem Malwettbewerb eine tolle Idee und Abwechslung für die Freizeitgestaltung zu geben. Einzige Voraussetzung ist, dass das Bild mit Ostern zu tun hat."

Das fertige Kunstwerk, versehen mit Namen, Anschrift und Alter, kann an die Kreissparkasse gemailt werden. Einsendeschluss ist der 14. April um 12 Uhr – also am Dienstag nach Ostern. Beim letzten Mal- und Geschichtenwettbewerb zum Weltspartag wurden mehr als 200 eingesandte Kunstwerke begutachtet und bewertet. „Wir haben uns schon ein paar tolle Preise einfallen lassen“, verspricht Samra Reichard. „Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Wir freuen uns nun auf ganz viele farbenfrohe Bilder und wünschen allen viel Spaß!"