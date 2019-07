Kreis Mettmann : So funktioniert der Schutz vor Einbrechern

Kreis Mettmann Der Polizeibeamte stellt Möglichkeiten vor, wie Eigentümer und Mieter ihr Haus oder die Wohnung sichern können.

Wer Holger Kresken von der Dienststelle: Kriminalprävention / Opferschutz an der Kirchhofstraße 31 in Hilden gibt Auskunft.

Kresken Abschreckung ist das eine, Auffälligkeiten zu vermeiden ist fast noch wichtiger. Der überquellende Briefkasten, die ständig verschlossenen Rollläden, die verräterischen Infos auf dem Anrufbeantworter („Wir sind 14 Tage in Italien“), die eindeutigen Hinweise in den sozialen Netzwerken, wie die Urlaubsfotos auf Facebook und per WhatsApp sind für Gauner wichtige Hinweise. Eigentümer sorgen mit Hilfe freundlicher Nachbarn für die Leerung des Briefkastens, nutzen Zeitschaltuhren für Rollläden, Licht und Geräusche im Haus. Man sollte nicht noch unmittelbar vor dem Urlaub im Internet etwas bestellen, so dass sich Pakete vor der Tür stapeln. Man sollte auch die Zeitung abbestellen.