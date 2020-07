Einsatz in Mettmann : Polizei filmt Verkehrssünder vom Motorrad

Mettmann/Erkrath Sie ist als Polizeimaschine nicht zu erkennen, und auch die Videoanlage ist so gut versteckt, dass man sie nicht sieht: Das Provida-Krad der Polizei war am Wochenende wieder unterwegs, um Verkehrsverstöße zu ahnden.

(RP) Geschwindigkeitsverstöße sowie Verstöße gegen das Handy- und Überholverbot, das sind die Ordnungswidrigkeiten, die jetzt eine Motorradstreife der Polizei am Samstag registriert hat. Wie die Kreispolizei Mettmann berichtet, war das so genannte ProViDa-Krad am Samstag zwischen 9 und 17 Uhr in Mettmann, Erkrath, Ratingen und Haan unterwegs. Dieses speziell ausgerüstete Motorrad kann das Tempo vorausfahrender Fahrzeuge messen und gerichtsfeste Bilder und Videos machen. „ProViDa“ steht dabei für „Proof-Video-Data-System“. Die dazu nötige kaum erkennbare kleine Videokamera ist in der Vollverkleidung der Polizeimaschine eingebaut, die zudem als Zivilstreife unterwegs ist, also als Polizeifahrzeug nicht zu erkennen ist. Insgesamt hat der Beamte am Samstag acht Anzeigen gefertigt, von denen mindestens eine ein Fahrverbot zur Folge haben wird. Darüber hinaus gibt es zwei Strafanzeigen gegen Lkw-Fahrer wegen Verstößen gegen die Versicherungsbestimmungen und erheblicher Fahrzeugmängel.