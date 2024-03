Gymnasiastin aus Mettmann Jennie Gu ist Kreismeisterin im Vorlesen

„Schock deine Eltern, greif zum Buch“ ist ein Slogan, bei dem Jennie Gu lachend abwinkt. Die 12-jährige Schülerin des Heine-Gymnasiums ist eine begeisterte Leserin. „Ich mag es total, mich in Geschichten zu versetzen“, schwärmt sie von dicken Schmökern und Ausflügen in literarische Welten. Sie mag es, in eine andere Welt entführt zu werden, um andere Kulturen kennenzulernen und sich in die Gefühle und Gedanken der Charaktere einzufühlen. Die Sechstklässlerin ist aber nicht bloß „Dauergast in der Bücherei“ und nervt schon mal ihre jüngere Schwester, weil lange nach Schlafenszeit noch das Leselicht brennt. Die Gymnasiastin kann auch richtig gut vortragen, weshalb sie Kreismeisterin im Vorlesen ist.