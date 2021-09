Klimaziele gemeinsam im Kreis Mettmann erreichen : Mantelvereinbarung zum Klimaschutz

Perspektivisch wird der Masterplan Klima, den Landrat Thomas Hendele (li.) und Thomas Grünendahl, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft, jetzt unterzeichneten, bis 2025 angelegt. Er umfasst sieben Seiten und acht Handlungsfelder. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Kreis Mettmann und Kreishandwerkerschaft haben jetzt als erster Landkreis in NRW einen gemeinsamen Masterplan Klima unterzeichnet. In acht Handlungsfeldern soll so ein Beitrag zu Klimawende und Klimaschutz geleistet werden.