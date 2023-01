Wechsel im Kreis Mettmann Kreisgesundheitsamt zieht in ehemaliges Impfzentrum

Kisten und Kartons packen derzeit die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamts – weshalb sie momentan nicht immer und unmittelbar erreichbar sind – sie stecken mitten im Umzug. Praktisch die gesamte bislang in Mettmann angesiedelte Zentrale des Amtes zieht im Laufe dieses Monats nach Erkrath – genau genommen in den Stadtteil Hochdahl. Eine bekannte Adresse, hatte der Kreis im TiComplex bis zum Ende des vergangenen Jahres dort das Impfzentrum betrieben. In diese langfristig gemieteten Räume zieht nun das Kreis Gesundheitsamt.