Coronavirus : „Es gehört sich nicht, Kranke zu diskriminieren“

Mettmann Der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Rudolf Lange, beantwortet in unserem Interview häufig gestellte Fragen.

Das Kreisgesundheitsamt meldet für Sonntagabend, 15. März, 39 Corona-Erkrankungsfälle und 81 Verdachtsfälle: 2 Erkrankungs- und 7 Verdachtsfälle in Mettmann, 12/14 in Erkrath, 1/2 in Wülfrath, 3/21 in Ratingen, 5/12 in Haan, 1/6 in Heiligenhaus, 1/8 in Hilden, 6/6 in Langenfeld, 4/8 in Monheim, 4/7 in Velbert. Das Kreisgesundheitsamt kann sich vor Fragen kaum noch retten. Immer wieder werden dieselben gestellt, die der Leiter, Rudolf Lange, unserer Redaktion im Interview beantwortet.