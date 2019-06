Mettmann : Fraktionen des Kreistags streiten über Klima-Notstand

Mettmann Grüne, Piraten und CDU legen drei Anträge zum Thema vor. Grüne und Piraten wollen den Klima-Notstand ausrufen, die CDU äußert Bedenken.

Das Thema Klimaschutz wird verstärkt jetzt auch im Kreistag diskutiert. Aktuell gibt es drei Anträge von Fraktionen, die sich mit diesem Thema befassen – allerdings durchaus konträr. So forderten die Grünen zwei Tage nach der Europawahl, künftig zu allen Entscheidungen im Kreistag auch die Folgen für das Klima einfließen zu lassen. „Finanzwirtschaftliche und personelle Folgenabschätzung sind längst fester Bestandteil der Sitzungsvorlagen. Es ist höchste Zeit, dem Klimaschutz hier eine gleichwertige Stellung einzuräumen“, schlägt Fraktionsvorsitzender Bernhard Ibold vor.

Alle Entscheidungen des Kreises sollten künftig „durch eine gleichberechtigte Abwägung der Klimafolgen ergänzt“ und damit als weiteres Kriterium in die tägliche Arbeitspraxis von Kreisverwaltung und Kreistag einfließen, heißt es in dem Antrag der Grünen, der in der Kreistagssitzung vom 8. Juli diskutiert werden soll.