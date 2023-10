Ernte im Kreis Mettmann Kreisbauernschaft Mettmann zieht eine durchwachsene Ernte-Bilanz 2023

So ein Jahr hat Bernd Kneer noch nie erlebt. Gut ein Viertel seiner Getreideernte, genauer gesagt 200 Tonnen, waren nicht einmal mehr als Tierfuttermittel geeignet, wanderten in die Biogasanlage. Der über Wochen dauernde Regen im Sommer hat Weizen, Roggen und Co. ordentlich zugesetzt, wie der Kreislandwirt aus Wülfrath bei der Erntepressekonferenz der Kreisbauernschaft Mettmann berichtet.