Radfahren in Mettmann und Ratingen : Mettmanner Straße: Kreis plant Radweg

Mettmann/Schwarzbach Der Kreisausschuss hat den Antrag der CDU zur Realisierung des Radweges auf der L239 einstimmig beschlossen. Planungskosten sollen vom Land getragen werden.

Mit dem beschlossenen Antrag der CDU wird die Kreisverwaltung beauftragt, aktiv in die Planung des Radweges einzusteigen. Für den Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Waldemar Madeia, ist das eine große Chance, den Radweg parallel zu der Ertüchtigung der Straße zu realisieren. „Ich bin überzeugt, dass der Kreis Mettmann im Schulterschluss mit dem Land NRW dieses wichtige Radwegeprojekt umsetzen kann“, so Madeia. „Öffentlich wäre auch kaum zu vermitteln, wenn der Radweg für diese wichtige Verbindung erst nach der Sanierung der Straße in Angriff genommen würde“, meinte er in einer Stellungnahme.