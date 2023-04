Höhere Zahlen für den Kreis Mettmann Pflegebedürftigkeit steigt rasant

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird allein durch die zunehmende Alterung bis 2055 um etwa 37 Prozent zunehmen. Was bundesweit gilt, gilt auch für den Kreis Mettmann, wie die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts NRW zeigen: „Waren 2017 noch 20.454 Menschen pflegebedürftig, so stieg die Zahl bis Dezember 2021 um 53,8 Prozent auf 31.452“, informiert Michael Lobscheid von der IKK classic.