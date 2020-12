Kreis Mettmann : Wohnen im Umland boomt

Wohnraum in Mettmann ist gefragt. Noch stehen die Häuser an der Georg-Fischer-Straße, die für die neue Wohnsiedlung abgerissen werden sollen. Das Projekt verzögert sich jedoch, da die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans derzeit geprüft wird. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Der Ring Deutschler Makler hat seine Mitglieder zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie befragt. Die Nachfrage nach Wohnraum steigt im Speckgürtel von Düsseldorf an.

Mehr Nachfrage im Speckgürtel Demnach beobachten 79 Prozent der Umfrageteilnehmer eine höhere Nachfrage nach größeren Wohnflächen im Umland von Düsseldorf. Eine mögliche Erklärung laut RDM: Viele Arbeitnehmer überlegen sich, nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen im Homeoffice, in eine größere Wohnung mit Balkon oder ein Haus mit Garten zu ziehen. Das Kalkül: Sie müssen künftig nicht mehr jeden Tag ins Büro pendeln. Dennoch bleiben laut RDM-Umfrage, die Mitte November stattfand, auch zentrale Lagen in den Innenstädten von Düsseldorf, Neuss und Mönchengladbach begehrt (57 Prozent; Mehrfachnennungen waren möglich).

Flaute bei Gastronomie und Handel Dagegen ist vor allem die Nachfrage nach Gastronomieflächen und Geschäften in der Corona-Krise gesunken, beobachten 84 Prozent der RDM-Experten. Speziell in großen Einkaufsstraßen seien die Mieten um teils 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum Frühjahr zurückgegangen. Anders die Logistikflächen: Hier sei der Bedarf gestiegen.

Prognose Was die künftigen Wohnungsmieten und Immobilienpreise betrifft, so geht die Mehrheit der RDM-Mitglieder (58 Prozent) davon aus, dass der Wohnimmobilienmarkt weiter gut durch die Krise kommt. 31 Prozent glauben, dass Kaltmieten und Wohnimmobilienpreise in der Region auch künftig leicht steigen. „Mieterhöhungen wird es vor allem in Bestandsgebäuden in mittleren und guten Lagen geben. Die Kaltmieten für Premiumobjekte und Wohnungen im Neubau-Erstbezug bleiben vermutlich konstant“, prognostiziert Schnorrenberger. Elf Prozent der befragten Immobiliendienstleister sind weniger optimistisch: Sie vermuten, dass Mieten und Preise mittelfristig leicht sinken könnten.