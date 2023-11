Engegement im Keis Mettmann Wohlfahrtsverbände geißeln Kürzungen für 2024

Kreis Mettmann · Das Jobcenter ME steht in der Kritik der Liga der Wohlfahrtsverbände. Denn mündlich seien bereits 20 Prozent Kürzungen angekündigt worden, obwohl die Haushaltsberatungen in Berlin noch laufen. Dadurch gerate der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr, hieß es am Dienstag.

14.11.2023 , 17:00 Uhr

Warnen gemeinsam vor Mittelkürzungen: (V.l.) Martin Sahler, Michael Esser (beide Caritas), Heike Trottenberg (DRK), Hildegard Schröder (AWO), Ute Feldbrügge (Der Paritätische) und Bastian Pallmeier (Diakonie). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer