Kreisintegrationszentrum zu Reizthemen Genau hinsehen und sich selbst hinterfragen

Und das sind die nächsten Angebote: Am 2. Juli um 17 Uhr informiert die Ärztin Shreyasi Bhattacharya zum Thema „Rassismus und Gesundheit“. Sie spricht über Ungleichheiten in der Medizin, wie diese normalisiert werden und welche Folgen von rassistischem Handeln in der Medizin ausgehen.