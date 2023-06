Computersicherheit im Kreis Mettmann Wie sich kleine Unternehmen gegen Viren und Trojaner wehren können

„Ich freue mich, dass wir dieses gerade für kleine und mittlere Unternehmen wesentliche Thema mit gebündelter IT-Kompetenz an unserem Campus platzieren können. Viele unserer Partnerunternehmen haben ihr Interesse bereits signalisiert und unsere IT-Studierenden profitieren vom Wissen aus der Praxis“, sagt Professor Simon Rüsche, Leiter der Arbeitsgruppe IT-Infrastrukturen am Campus in Heiligenhaus. Die Anzahl von Angriffen mit Schadsoftware wie Viren oder Trojanern steigt dramatisch. „Nicht nur Produktions- und Arbeitsausfälle sowie Kosten für die Wiederherstellung der IT-Infrastruktur sind zu befürchten, sondern Reputationsverluste durch Ausspähen und Veröffentlichung sensibler und personenbezogener Daten. IT-Angriffe stellen eine der größten Bedrohungen für den Fortbestand und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen dar“, weiß Wirtschaftsförderer Matthäus Bialasinski.