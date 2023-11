Palliative Care „Mein Sohn ist immer noch tot!“

Die Eltern, die Geschwister, deren Freunde: Sie alle sind bei ihm, als Flo am 29. Dezember 2014 stirbt. Mehr als 200 Leute kommen zur Beerdigung. Sie alle hören, was die Familie über ihn erzählt. Man ahnt, was es bedeutet, wenn eine Mutter Worte wie diese am Grab ihres Kindes sagt: „Mir zerreißt es das Herz. Was soll ich sagen, diese Endgültigkeit…“ Die Schwester erinnert sich an einen Morgenmuffel, mit dem sie gerne an der Playstation gezockt hat. An einen Bruder, der den Mut nie verloren und auch dann noch gelacht hat, wenn es eigentlich nichts mehr zu lachen gab. Sie wollten mit ihm weiterleben, nun wollen sie es für ihn tun. Eine Trauerfeier gab es damals nicht, die haben sie später nachgeholt. Am Lagerfeuer, mit Lieblingssongs von Flo.