Mettmann: Wer beißt sich durchs Silvesterrätsel?

Das Zahnputzkrokodil feierte mit Vorschulkindern und Erziehern seinen 25. Geburtstag. Damit ist es im besten Alter: Die Lebenserwartung von Krokodilen in freier Wildbahn liegt bei 70 Jahren. Aber wie heißt es? Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Zwölf richtige Antworten auf unsere Fragen führen zum Lösungswort – und zu attraktiven Preisen.

Sie kennen Mettmann, Erkrath, Wülfrath und den Kreis wie Ihre Westentasche? Oder sind ein richtig flotter Ratefuchs? In beiden Fällen sollten Sie Ihr Glück bei unserem Silvesterrätsel versuchen. Zum Wechsel ins Jahr 2019 haben wir 12 Fragen zusammengestellt. Das RP-Team wünscht viel Freude beim Raten und einen guten Übergang in ein gesundes neues Jahr.

Was verstehen die Mettmanner unter der Netztrennung?

a) Den Goldberger Teich nur mit einer Angel, aber nicht mit Netzen zu befischen.

n) Die Straßenverbindungen in der Mettmanner Innenstadt für den Individualverkehr zu trennen.

b) Die Regiobahnverbindung nach Wuppertal in Hahnenfurth zu unterbrechen.