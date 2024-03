Leben im Kreis Mettmann Wenn im ersten Frühling Mensch und Natur erblühen

Erika Schulze wartet mit einem Lächeln am Jubiläumsplatz auf ihren Bus. Die paar Minuten Wartezeit machen ihr dabei nichts aus. Denn so kann sie die Sonnenstrahlen genießen: „Es ist so schön, wenn die Sonne scheint und die ersten Knospen herauskommen. Da werde ich direkt animiert, meinen Garten herzurichten. Es ist aber trotz der Sonne an manchen Tagen noch eisig. So musste ich mir gestern als ich unterwegs war spontan einen Pullover kaufen.“