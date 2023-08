Gastonomie im Kreis Mettmann Wenn der Platz am Herd leer bleibt

Aus der Sicht der Gewerkschaft müsse sich in der Gastronomie einiges ändern: „Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten sind der Schlüssel für mehr Personal“, macht Zayde Torun klar. Konkret peilt sie dabei für die Zukunft einen „Gastro-Start-Lohn“ von 3000 Euro brutto pro Monat für alle an, die in der Hotellerie und Gastronomie nach ihrer Ausbildung in einem Vollzeit-Job weiterarbeiten.