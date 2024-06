Verkehrssicherheit im Kreis Mettmann Wenn Camper schwerer sind, als die Polizei erlaubt

An der Polizeiwache am Adalbert-Bach-Platz hatten die Experten der Polizeidirektion Verkehr erneut ihre Waagen aufgebaut. Bis 14 Uhr wurden die Freizeitfahrzeuge überprüft. Neben der Ermittlung von Kilozahlen schauten sich die Polizeibeamtinnen und -beamten den Gesamtzustand des Fahrzeugs an. Diesen Service bietet die Kreispolizei bereits seit Jahren an. Anlass war die Erfahrung der Polizisten, dass immer mehr Wohnmobile teils deutlich zu viel Gewicht auf die Waagen bringen. Ein Fahrzeug mit Gasflaschen, einem gefüllten Wassertank, diverser Ausstattung und Gepäck kommt viel schneller an seine Grenzen, als zumeist gedacht – so die Erfahrung der Polizeibeamten.