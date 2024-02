Cybercrime im Kreis Mettmann Wenn Betrüger das eigene Konto kapern

Die in den vergangenen Wochen aufgetauchte Masche geht nach Angaben der Kreissparkasse so: Kundinnen und Kunden erhalten dabei eine SMS auf ihr Smart Phone. Die Nachricht kommt scheinbar von ihrer Hausbank. Mit dieser SMS versuchen Betrüger, ihr Opfer zum Anklicken eines Links zu bewegen. Über den Link erhalten die Täter dann Zugriff auf das Online-Banking des Angegriffenen. Anschließend rufen die Betrüger – häufig sogar mit eingeblendeter Telefonnummer der entsprechenden Bank – an und versuchen, dem Opfer die Zugangsdaten zum Online-Banking zu entlocken. In zahlreichen Fällen gaben sich die Anrufer als Bankbedienstete aus, die einer angeblichen Fehlbuchung auf der Spur seien. Diese Buchung müsse man sofort telefonisch korrigieren.