Fachkräfte im Kreis Mettmann Weniger Azubis für mehr Ausbildungsstellen

In der Landeshauptstadt gab es wie in den letzten Jahren weiterhin einen Stellenüberhang. In Düsseldorf kamen auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen nur 86 Bewerber. 2.517 Bewerber nahmen im Laufe des Ausbildungsjahres die Unterstützung der Berufsberatung in Anspruch und ließen sich für die Ausbildungsvermittlung registrieren. Das waren 141 Jugendliche oder 5,3 Prozent weniger als im Ausbildungsjahr zuvor. Ende September waren noch 206 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Daneben fanden 269 junge Menschen zum 30. September zwar eine Alternative, etwa einen weiteren Schulbesuch, haben aber ihren Vermittlungswunsch in eine duale Ausbildung aufrechterhalten.