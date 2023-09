Kinder im Kreis Mettmann Weltkindertag zwischen Spaß und vielen Sorgen

Kreis Mettmann · Musik, Lachen und viel Fröhlichkeit bestimmten am Wochenende die Feste am Königshof in Mettmann, auf dem Bavierplatz in Erkrath und am Kinder- und Jugendhaus in Wülfrath. Doch das ist nur eine Seite des Weltkindertags.

17.09.2023, 17:00 Uhr

Mittendrin: Paul (5) in der Holzbauwelt am Weltkindertag am Königshof. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer

Eigentlich möchte man gerne noch mal Kind sein. Dann hätte man am Samstag kichernd mit dem Clown Quatsch machen, auf Socken die Hüpfburg hoch und wieder herunterspringen oder sich Leopardenflecken oder einen bunten Schmetterling ins Gesicht schminken lassen können. All das und noch viel, viel mehr wurde in den Städten Mettmann, Erkrath und Wülfrath geboten. Drei Städte, drei Riesenfeste mit jeder Menge Spaß und Leckerem zum Naschen. Das ist die eine, die unbeschwert-heitere Seite des Weltkindertags.