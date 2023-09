Verwaltung in Mettmann Welche Stadt bittet Familien so richtig zur Kasse?

Eine vierköpfige Musterfamilie muss für Steuern, Abgaben und Gebühren in Mettmann pro Jahr 4757 Euro mehr zahlen als in Monheim. So groß ist die Spanne zwischen der teuersten und der preiswertesten Kommune. Die Wählergemeinschaft Mettmann. Unabhängig. Transparent. (M.U.T.) hat das Ranking für die Städte im Kreis Mettmann erstellt.