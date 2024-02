Jobs im Kreis Mettmann Weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit

Kreis Mettmann · Die Wirtschaft schwächelt. Das ist am Arbeitsmarkt zu spüren. Im Februar stieg die Zahl der Arbeitslosen in absoluten Werten leicht an. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert.

29.02.2024 , 17:12 Uhr

Trotz Fachkräftemangels stiegen die Arbeitslosenzahlen an. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Von Dirk Neubauer