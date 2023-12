Finanzen im Kreis Mettmann Warum die Kreisumlage für 2024 sinkt

Größter Posten ist dabei die Ausgleichsrücklage des Kreises. Weil der Jahresabschluss 2022 deutlich positiver ausgefallen ist als erwartet, hat der Kreis 18 Millionen Euro auf der hohen Kante, die er zur Senkung der Kreisumlage einsetzen will. Hinzu kommt, dass der Landschaftsverband seine Ansprüche an den Kreis um 4,1 Millionen Euro reduziert hat, nachdem es einen geharnischten Brief zum Finanzgebaren der Behörde mit Sitz in Köln gegeben hatte. Durch Streichung („Entplanung“) von Projekten und einer Reduzierung von Teilkreisumlagen für Berufskolleg, Förderschulen, Förderzentren und Kitas um zwei Millionen Euro will der Kreis die Städte um fünf Millionen Euro entlasten.