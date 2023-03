Probealarm in Mettmann Warntag nutzt neben Sirenen auch Smartphone-Apps

Im Kreis Mettmann wird das Sirenennetz derzeit modernisiert. Dabei werden auch bestehende Lücken geschlossen, da Sirenensignale nach wie vor als maßgebliche Warnmöglichkeit angesehen werden. Da das Netz noch im Ausbau ist, können zum 8. März noch nicht kreisweit alle Sirenensignale ausgelöst werden. Es wurden aber bereits in allen kreisangehörigen Städten neue Sirenenanlagen installiert; der Ausbau soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Am Warntag werden rund 70 der neuen Anlagen heulen.