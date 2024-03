Kreis Mettmann Wann lodern die Osterfeuer in diesem Jahr?

Zusammen mit dem Osterfest naht die Zeit der Osterfeuer. Der Brauch, ein Feuer anzuzünden und sich zahlreich dort einzufinden, wurde vermutlich das erste Mal im Jahre 751 in einem Brief von Mönch Bonifatius an Papst Zacharias schriftlich belegt. Die Wurzeln dürften aber weit früher in germanischen und damit heidnischen Ritualen zu suchen sein. Mit den großen Feuern wurde der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt, der alles wieder wachsen und blühen ließ, was man zum Leben benötigte. Erst viele Jahrhunderte später wurde ein christlicher Brauch daraus: Seit dem 12. Jahrhundert wurden die Osterkerzen an einem „Freudenfeuer“ entzündet. Schriftlich fixiert wurde dieser Brauch dann im 14. Jahrhundert. Wo lodern in diesem Jahr die Osterfeuer?