Kreisentscheid in Langenfeld Mily ist beste Vorleserin im Kreis Mettmann

Zu ihren persönlichen Favoriten gehörten Lilly Hoffmann aus Ratingen und Alessia Orru aus Hilden. Konrad Faustman trat als Stadtsieger Langenfelds an, Lexi Scheer nahm als beste Wülfratherin teil, Josephine Winter hatte den Vorlesewettbewerb in Velbert gewonnen, Oskar Albrecht in Monheim, Johanna Mitze in Haan, Elias Pieperhoff in Heiligenhaus und Greta Rüsewald in Mettmann. Am Ende aber überzeugte Mily Helling aus Erkrath die Jury mit ihren Vorträgen. Einfach fiel der vierköpfigen Jury, bestehend aus Daniela Zander von der Buchhandlung Thalia, Sonja Wienecke vom Langenfelder Fachbereich Jugend, Schule und Sport sowie den beiden Vertretern des Langenfelder-Jugendrats, Phil Grote (16) und Svea Frey (17), die Entscheidung nicht. „Es war sehr knapp, aber wir waren uns alle einig“, berichtet Grote. Er war überrascht vom für Sechstklässler hohen Level.