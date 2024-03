Zukunft im Kreis Mettmann Von den Tücken eines Glasfaseranschlusses

Kreis Mettmann · Den eigenen Blutdruck in Echtzeit an die Arztpraxis übermitteln, mit den Enkel per Video chatten oder den neusten Kinofilm zuhause anschauen: So werden die Vorteile einer Glasfaserverbindung ausgemalt. Die Verbraucherzentrale rät zur Skepsis.

15.03.2024 , 17:30 Uhr

Andreas Adekberger und Sabine Klischat-Tilly (Verbraucherzentrale) raten, bei Glasfaserverträgen aufzupassen. Foto: Dirk Neubauer

Von Dirk Neubauer