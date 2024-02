Polizei im Kreis Mettmann Viele tausend Jecken feierten friedlich den Karneval

Ebenfalls am Samstag erlebte Heiligenhaus den Karnevalszug. Dort kamen bis zu 20.000 Karnevalisten an die Zugstrecke. Ein 82-jähriger Heiligenhauser hatte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gegen 11.35 Uhr an der Kettwiger Straße mit seinem Opel Meriva an den Absperrungen vorbei zu seiner Wohnanschrift fahren wollen. Eine 23-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiterin stellte sich ihm in den Weg. Der Senior habe dennoch Gas gegeben und die Frau am Knie verletzt. Sie musste ambulant behandelt werden. Der Senior flüchtete zunächst, konnte aber ermittelt werden. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein. Zudem verfassten sie einen Bericht ans Straßenverkehrsamt, da sich erhebliche Zweifel an der körperlichen Eignung des Seniors ergaben, ein Fahrzeug im Straßenverkehr sicher führen zu können.