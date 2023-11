Miese Masche im Kreis Mettmann Verbraucherzentrale warnt vor den Tricks der „Dach-Haie“

Falls Eigenheimbesitzer an einer Sanierung interessiert sind, sollten sie selbst den ersten Schritt tun -und nicht auf das Angebot an der Haustüre oder am Telefon reagieren. „Besorgte Kinder oder Enkel der Eigentümer berichten uns zudem, dass sie den Eindruck haben, dass die manchmal hochbetagten - und dann verunsicherten - Verwandten gezielt in Wohngegenden mit älteren Häusern ausgesucht würden.“ Beratungstermine bei der Energieberaterin der Verbraucherzentrale gibt es unter Telefon 02051-8090181 oder per Mail unter velbert@verbraucherzentrale.nrw