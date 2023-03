Tipps für den Kreis Mettmann Diese Rechte haben Flugreisende

Geht das Gepäck in der Obhut der Fluggesellschaft oder an Bord verloren, wird es zerstört oder beschädigt, müssen die Fluggesellschaft oder der Reiseveranstalter für den Schadensersatz aufkommen. Der Schaden sollte möglichst schnell angezeigt werden, zum Beispiel an einem dafür vorgesehenen „Lost and Found“-Schalter. Betroffene sollten die Schäden auch anhand von Fotos dokumentieren und den Verlust der Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter melden. Die Haftungshöchstgrenze liegt bei 1400 Euro pro Passagier. Wichtig: Wertsachen, empfindliche Gegenstände und überlebenswichtige Medikamente gehören ins Handgepäck und sind häufig von der Erstattung ausgenommen.