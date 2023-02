Genuss im Kreis Mettmann Vater, Sohn und die schwarze Kochkiste

Kreis Mettmann · Sternekoch Walter Stemberg und Sohn Sascha stellen sich dem Duell: Sie treten am Sonntag in „Kitchen Impossible“ gegen Tim Mälzer an.

09.02.2023, 18:30 Uhr

Kein Rezept – nur die Aromen, Texturen, Gerüche im Kopf: Walter und Sascha Stemberg treten in „Kitchen Impossible“ gegen Tim Mälzer an. Foto: Florian Schuchbarg/Florian Schuchberg/Vox

Von Dirk Neubauer