Personal und Material im Großeinsatz Urlaubssperre für die Kreispolizei zur Fußball Euro

Die Urlaubssperre kommt ausgerechnet dann, wenn hoffentlich der Sommer naht: Ab 14. Juni dürfen die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizei zwei Wochen lang weder Urlaub nehmen, noch Überstunden abbauen. Das Landesinnenministerium hat diese generelle Urlaubssperre ausgerufen. Denn Düsseldorf ist mit fünf Spielen Teil der Fußball-Europameistermeisterschaft, die am 14. Juni beginnt und am 14. Juli endet. Als Spieltage in Düsseldorf sind der 17., 21., 24. Juni sowie der 1. und 6. Juli angesetzt. Vor allem an diesen Tagen können die Sicherheitsbehörden jede Hand und jeden Kopf gut gebrauchen.