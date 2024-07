Gesundheit im Kreis Mettmann Trotz einer Krebs-Diagnose zur Ruhe kommen

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können an allen drei oder an einzelnen Terminen teilnehmen. Wichtig sei aber, sich vorher anzumelden und somit einen der begrenzten Plätze zu sichern. Die Termine im Überblick: Am Dienstag, 27. August: beginnt es mit einer Einführung und Atemübungen. Am Dienstag, 3. September: geht es um Kraft der „Phantasiereise“. Und am Donnerstag, 12. September, steht „Sanftes Yoga im Sitzen – Vom Kopf zurück in den Körper“ auf dem Programm. Die Sitzungen beginnen jeweils um 18 Uhr. Als Veranstaltungsort ist jeweils die Krebsberatungsstelle Kreis Mettmann selbst vorgesehen. Deren Räumen befinden sich an der Mühlenstraße 15 in Mettmann.