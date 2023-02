Störung der Telefonnetze im Kreis Mettmann Notruf-Ausfall – hier gibt es Hilfe

„Unsere Notfallmaßnahmen haben sehr gut funktioniert“, zieht der Feuerwehrchef von Mettmann. Matthias Mausbach, eine erste Bilanz. Unmittelbar nach der ersten Meldung sei im Rathaus der SAE-Krisenstab für außergewöhnliche Ereignisse zusammengerufen worden. Anschließend hätten Kräfte der Freiwillligen Feuerwehr die acht Notfallmeldestellen in Mettmann eingerichtet und besetzt. Von dort sollen Notfälle per Funk an die Leitstelle weitergegeben werden, um Polizei und Feuerwehr zu alarmieren. Auf der Feuerwache an der Laubacher Straße wurde ein Löschzug der Feiuwilligen Feuerwehr in Bereitschaft gehalten, so Mausbach abschließen.