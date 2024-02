Karriere im Kreis Mettmann Wer gibt jungen Menschen den richtigen Schubs?

Die Ausbildungspatenschaften werden in Kooperation mit Haupt- und Realschulen sowie Berufskollegs in Erkrath, Hilden, Mettmann und Velbert vermittelt. In das Projekt aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9, allerdings liegt der Schwerpunkt zurzeit bei den Berufskollegs.