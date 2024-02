Nahverkehr im Kreis Mettmann Streik für bessere Arbeitsbedingungen

Am Donnerstagmorgen um vier Uhr legten die ersten Kollegen am Rheinbahn-Betriebshof an der Seibelstraße den Schalter um. Zwei Busse blockierten die Ein- und Ausfahrt. Davor machten Flaggen und Transparente deutlich: Heute rollen hier keine Fahrzeuge vom Hof. Die Mehrzahl der rund 180 Beschäftigten in Mettmann trat in einen eintägigen Warnstreik. „Die Kolleginnen und Kollegen kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen“, sagt Heiko Goebel, Vorsitzender der Nachverkehrsgewerkschaft, Nah VG. Am Freitag treffen sich die Unterhändler der Gewerkschaften Verdi und Nah VG mit den Arbeitgebern in Bochum. Bis Mitte März sollen die Themen eigentlich per Einigung vom Tisch sein. Falls nicht – werde man in einen mehrtägigen Streik eintreten.