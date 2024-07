Mahnwache am internationalen Tag der Seenotrettung Das Sterben im Mittelmeer empört die Omas gegen Rechts

Die einen verballern ihren Sommerurlaub. Die anderen ertrinken qualvoll. Auf diesen kaum auszuhaltenden Widerspruch in der größten Urlaubsbadewanne der Deutschen, dem Mittelmeer, machten am Sonntag die „Omas gegen rechts“ aufmerksam. Mit selbst gemalten Plakaten, Papierschiffchen für die Kinder und einem halben Menschentorso in einem rot-weißen Rettungsring machten sie mit einer Mahnwache am Internationalen Tag der Seenotrettung auf das tausendfache Sterben im Mittelmeer aufmerksam. Silke Forkert kennt da keine zwei Meinungen, als sie sich den Rettungsring für ein Foto um den Hals legt: „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“