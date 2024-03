Immobilien im Kreis Mettmann Wie aus der leichten Delle eine rasante Talfahrt wurde

Eigentlich ist Axel Willinghöfer seriöser Diplom-Ingenieur. Und kein Spielertyp. Als Vorsitzender des Gutachterausschusses sorgt Willinghöfer einmal im Jahr für Transparenz auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt im Kreis Mettmann - ohne die Städte Ratingen und Velbert, in denen jeweils eigene Gutachterausschüsse die Märkte beobachten. Nach Analyse von 2215 Kaufverträgen über Land, Häuser und Eigentumswohnungen überbrachte der Experte am Mittwoch diese Nachricht: „Der Immobilienmarkt ist im Jahr 2023 stark gefallen – und auch 2024 wird die vermutlich so weitergehen.“