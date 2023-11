Gesundheit im Kreis Mettmann Starker Anstieg der Krankschreibungen im ersten Halbjahr 2023

„Wir informieren regelmäßig über den Krankenstand in der Region Düsseldorf/Mettmann“, sagt Christian Lipinski, Chef der DAK-Gesundheit in Düsseldorf. Dafür wertet die Kasse die Krankschreibungen aller Beschäftigten aus, die bei ihr versichert sind. „Unsere aktuelle Halbjahresanalyse für 2023 zeigt, dass die Fehlzeiten auch nach dem Ende der Pandemie ein wichtiges Thema für die Unternehmen und Betriebe vor Ort bleiben“, so Christian Lipinski. „Ein Krankenstand von fünf Prozent bedeutet immerhin, dass von 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an jedem Tag von Januar bis Juni insgesamt 50 krankgeschrieben waren.“ Die meisten Ausfalltage gingen im ersten Halbjahr 2023 auf das Konto von drei Erkrankungsgruppen: An erster Stelle standen die Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis. In dieser Gruppe stieg die Anzahl der Fehltage um 83 Prozent an, von 103 Tage je 100 Beschäftigte auf 188 Tage. Viele Fehltage verursachten auch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände. Hier erhöhte sich der Arbeitsausfall um 62 Prozent. Aufgrund von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie etwa Rückenschmerzen waren DAK-versicherte Beschäftigte im ersten Halbjahr ebenfalls häufig krankgeschrieben (142 Fehltage je 100 Beschäftigte). Der Zuwachs betrug hier 38 Prozent.