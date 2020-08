Leben im Kreis Mettmann : Lage am Wohnungsmarkt spitzt sich zu

Mettmann Erkrath Wülfrath Die Zahl der Sozialwohnungen gehe immer weiter zurück, bemängeln Sozialdemokraten und Politiker von Die Linke. Die Auswirkungen für die Menschen sind massiv. Gefordert wird etwa der Schutz bestehenden Wohnraums.

Das politische Leben parallel zur Corona-Pandemie geht weiter. Nun wird eines der Kernthemen in der bevorstehenden Kommunalwahl neu angestoßen. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den Städten Mettmann, Erkrath und Wülfrath ist aus Sicht der Sozialdemokraten und Politikern der Linken nach wie vor besorgniserregend und spitzt sich weiter zu. Die wirtschaftlichen Folgen, bedingt aus der Corona-Krise, deren Ende nicht absehbar ist, tun ihr übriges.

Belastung In den sozialen Wohnungsbau zu investieren sei preiswerter als Mieten per Wohngeldzuschüssen zu subventionieren.

Auch die Sozialdemokraten fordern, bedingt durch die „alarmierenden Zahlen“, gegenzusteuern. „Wir brauchen den Kreis als aktiven und regulierend eingreifenden Akteur auf dem Wohnungsmarkt. Nur so schaffen wir es, vom Ziel der Gewinnmaximierung privater Firmen auf das Ziel des Gemeinwohls umzuschalten, erklärt dazu Jens Geyer, Vorsitzender der SPD im Kreis Mettmann: „Fakt ist“, führt er aus, „es werden im Kreis Mettmann viel zu wenig geförderte Wohnungen gebaut“. Die Kreisverwaltung belege das wiederum mit besorgniserregenden Zahlen. Sie prognostizieren, dass in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der geförderten Wohnungen um 30 Prozent abnehmen wird.

Die Frage nach bezahlbarem Wohnungsbau ist für die SPD eine der wichtigsten Fragen überhaupt: „Wir sind eingerahmt von Großstädten, die Metropolen an Rhein und Ruhr sind direkt in unserer Nachbarschaft.“ In dieser Nähe wollen viele Menschen die Lebensqualität in den kleinen Städten inmitten von Natur genießen. Deshalb müssen die Städte sich weiterhin breit aufstellen und von der Singlewohnung bis zum Eigenheim gute Angebote für bezahlbares Wohnen machen. „Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Mix an guten Ideen“, erklärt Jens Geyer und bringt Aspekte wie eine vorausschauende Bodenvorratspolitik, mehr Erbbaurecht als Flächenverkauf und die konsequente Umsetzung von erteilten Baugenehmigungen ins Spiel. „Auch eine Kreiswohnungsbaugesellschaft kann helfen“, greift er einen Gedanken auf, den auch die Linke favorisiert.