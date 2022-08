Energie im Kreis Mettmann : Kreis: Solarförderung bereits nach 15 Minuten vergriffen

Momentan sehr begehrt: Stromerzeugung an der Balkonbrüstung. Foto: dpa-tmn/Jörg Sutter

Mettmann Ein eigenes Kraftwerk auf dem Balko – das wollen im Moment viele haben. Das erfuhr der Kreis Mettmann in dieser Woche. Ein Fördertopf von 50.000 Euro für Privathaushalte war binnen 15 Minuten geleert.

Unter Stecker-Photovoltaik-Anlagen (auch bekannt als „Balkonkraftwerke“, „Plug & Play-PV“, „Mini-PV-Anlage“) verstehe man ein oder zwei Solarmodule, die am Balkongeländer, an der Hausfassade, auf einem Flachdach oder im Garten installiert werden können, erklärt Kreissprecherin Katharina Krause. Über einen Wechselrichter seien sie auf maximal 600 Watt Leistung begrenzt. Der erzeugte Strom werde über eine Steckdose in das Hausnetz eingespeist. Sebastian Kock, Klimaschutzmanager beim Kreis Mettmann: „Wir wollen, dass auch bei Mehrfamilienhäusern Solarstrom erzeugt wird und vor allem, dass Mieter davon profitieren können. Mit den Stecker-PV-Anlagen kann praktisch jeder seine Stromrechnung reduzieren, indem er einen Teil seines Stroms selbst erzeugt.“