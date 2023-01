Wintereinbruch im Kreis Mettmann So schön war der Schnee von gestern

Und dennoch: Nicht ohne Grund ist das kalte Weiß so beliebt bei Groß und Klein. Während Kinder schon bei den ersten Schneeflocken nach dem Schlitten suchen, Schneemänner bauen und die ersten Bälle zum Abwurf bereit formen, erfreuen sich Erwachsene oft eher an den optischen Anblicken. In weiß gehüllt erscheinen die sonst vertrauten Landschaften in ganz anderem Licht. So auch bei den Fotos, die uns Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen geschickt haben.