Wintertraum im Kreis Mettmann Schnee hüllt alles in eine Puderschicht

Er war angekündigt und er kam auch: der Schnee. Ab Mittwochmittag an hüllte er die Städte in ein schönes Weiß. Die Baubetriebshöfe in Mettmann, Erkrath und Wülfrath waren gut vorbereitet und auch in Sonderschichten im Einsatz. Der Anblick der weißen Pracht ist für viele einfach nur schön. Tief verschneit etwa ist das Standbild der Aule Mettmanner am Jubiläumsplatz in Mettmann (Foto:von). Wir suchen Ihre schönsten Schnee- und Winteraufnahmen, um sie auf einer Bilderseite in einer unserer nächsten Ausgaben sowie online zu veröffentlichen. Schicken Sie Ihre Bilder möglichst schnell mit Beschreibung des Ortes bis Freitagmittag an mettmann@rheinische-post.de.